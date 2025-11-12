Октябрь спроса не остудил

Свежие данные «Сбериндекса» демонстрируют сохранение положительной динамики спроса граждан на товары и услуги (отклонение данных от более медленной статистики Росстата, по оценке аналитиков, не превышает 0,5%). В октябре 2025 года номинальный объем потребительских расходов достиг 7,3 трлн руб. (плюс 9,9% год к году), в реальном выражении (за вычетом инфляции) показатель увеличился на 2% год к году, как и в сентябре. Реальные продажи в рознице выросли на 1,8%, в том числе продовольствия — на 1,1%, непродовольственных товаров — на 3%, общепита — на 8,7%, сектора услуг — на 1,3%.

В измерении месяц к месяцу динамика трат с поправкой на инфляцию была нулевой, при этом «внутри» показателя быстрее росли реальные расходы на общепит (на 0,3% за месяц) и продовольствие (на 0,2%), на промтовары они увеличились на 0,1%, зато на услуги сократились сразу на 0,4%, компенсировав рост остальных составляющих.

Динамика потребительского спроса под действием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России — одна из переменных в уравнении, которое совет директоров регулятора решал при определении шага снижения ключевой ставки 12 октября — ЦБ ждет, что сохранение жесткой денежно-кредитной политики рано или поздно остудит и потребление. Однако пока данные о тратах по картам «Сбера» подтверждают, что проявленная регулятором осторожность (снижение ставки лишь на 0,5 процентного пункта) имела основания: спрос, опережающий рост экономики, грозит новым витком инфляции и потребует нового ужесточения ДКП.

Впрочем, некоторое торможение роста потребления видно в «длинных» замерах: потребительские расходы за август—сентябрь 2025 года с поправкой на инфляцию и сезонность оказались ниже реальных трат мая—июля на 0,24% — в первую очередь за счет сокращения трат на продовольствие и общепит, отмечают авторы индекса.

Картину же начала ноября «смазали» длинные выходные: после околонулевой динамики конца октября на неделе с 3 по 9 ноября номинальные траты выросли лишь на 3,5% год к году (7,2% неделей ранее), а реальные — сократились сразу на 4% (первый уход показателя в минус на символические 0,8% «Сбериндекс» также зафиксировал неделей ранее). Снижение при этом было фронтальным и обусловлено в первую очередь сокращением числа покупок — на 4,7% к предыдущей неделе в секторе продовольственных товаров и на 12,1% в общепите. Годом ранее на той же неделе динамика была положительной (плюс 0,5%).

Олег Сапожков