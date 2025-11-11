Бойцу воздушной разведки Украины «Стрикс» утвердили приговор по делу о теракте

Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительное заключение по делу против оператора БПЛА группы воздушной разведки «Стрикс» пограничной службы Украины, сержанта Артема Пинцова. Его обвиняют в совершении теракта. Материалы дела направили для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что в январе 2024 года фигурант запустил БПЛА DJI Mavic Pro 3, состоящий на вооружении подразделения. Оператор направил беспилотник из Харьковской области в Белгородскую область, где сбросил взрывное устройство. В результате погибли два человека.

Артема Пинцова объявили в международный розыск. Суд заочно арестовал украинского сержанта.

Никита Черненко