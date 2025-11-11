Главой Калининского района Саратовской области снова стал Валерий Лазарев

Главой Калининского района Саратовской области переизбрали Валерия Лазарева. Об этом сообщает региональное министерство по делам территориальных образований.

Местные депутаты избрали Валерия Лазарева на указанную должность единогласным решением. Он принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Напомним, Валерий Лазарев возглавил Калининский район в ноябре 2020 года. В 2019 году его назначили исполняющим обязанности главы района.

Павел Фролов