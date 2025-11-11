Власти Ставрополья не планируют новых ограничений на продажу алкоголя
В Ставропольском крае не планируют вводить новые запреты на продажу алкоголя в кафе и ресторанах, несмотря на ужесточение требований к торговле и общественному питанию. Об этом корреспонденту «Ъ-Кавказ» сообщили в министерстве экономического развития региона.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
В крае действуют ограничения: розничная продажа алкоголя запрещена с 22:00 до 10:00, а также в дни школьных торжественных линеек. Торговые точки и кафе обязаны размещаться вне прилегающих к социальным объектам территорий — школам, больницам, детским садам. Эти нормы установлены местными органами самоуправления и закреплены законодательством края. В марте 2025 года минимальный уставный капитал для магазинов, торгующих алкоголем, увеличен с 10 до 500 тыс. руб. Для кафе и ресторанов, расположенных в многоквартирных домах или на их прилегающих территориях, минимальная площадь зала обслуживания теперь составляет 50 квадратных метров — ранее было 20.
Краевые власти могут устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе речь идет о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции.
Однако введение дополнительных запретов на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в ближайшее время не рассматривается.
Как отметили в министерстве, текущие меры направлены в том числе на снижение нелегального оборота подакцизных товаров, включая пивоваренную продукцию, и на усиление контроля за соблюдением требований.