«Можно увидеть в этом большой заговор»

Большой скандал в Киеве: оппозиционная партия экс-президента Петра Порошенко (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) выражает недоверие правительству Украины. Причина — дело о коррупции. Среди фигурантов — соратник и партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич. На этом фоне в Канаде открывается встреча глав МИД G7. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что оба факта могут быть связаны.

В Ниагаре, в канадской провинции Онтарио, в очень живописном месте, практически на фоне одноименного водопада, открывается министерская встреча «Группы семи». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина будет в центре внимания. Подробностей особых нет. Однако можно смело сказать, что поводов для обсуждения накопилось немало. Переговорный процесс, уже сложно сказать в какой по счету раз, зашел в тупик. Дональд Трамп сейчас придерживается своего же тезиса о том, что сторонам нужно дать еще время повоевать. Тем не менее 47-й президент Соединенных Штатов по-прежнему излучает уверенность и конфликт намерен остановить. Рано или поздно.

Европейская коалиция то ли желающих, то ли решительных в очередной раз не смогла ничего придумать, в частности, в вопросе гарантий безопасности своему союзнику. Репарационный кредит также застопорился из-за позиции Бельгии, которая хранит указанные авуары и категорически не хочет рисковать, дабы не иметь в дальнейшем дело с Москвой. Просит гарантий, и с этим тоже проблемы, поскольку рисковать никто не хочет.

На этом фоне в Киеве разгорелся грандиозный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины, сокращенно НАБУ, объявило о раскрытии большой коррупционной схемы в энергетике страны. Дальше — больше: среди основных фигурантов — соратник Владимира Зеленского, его бизнес-партнер еще по «Кварталу-95» — Тимур Миндич. В подробности этого дела сильно вникать не будем. Кто захочет, может ознакомиться самостоятельно. Нужно лишь сказать, что НАБУ — это именно независимая структура, созданная при активной поддержке Запада, дабы попытаться победить одну из главных болезней независимой Украины — коррупцию.

Что касается результата и непредвзятости НАБУ, на этот счет есть разные мнения, но и это тоже предмет отдельного большого разговора. Как бы то ни было, Миндич успел покинуть страну. Между тем оппозиция в лице Петра Порошенко (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) и его партии «Европейская солидарность» намеревается запустить процедуру вынесения вотума недоверия украинскому правительству.

Понятно, что во всем этом можно увидеть большой заговор против Владимира Зеленского. Например, с целью надавить на него и заставить смягчить переговорную позицию, а то и вовсе добиться отставки нынешнего лидера.

Позиция России по этому поводу известна: она считает Владимира Александровича недоговороспособным. Заметно, что и украинские политики не особенно желают сплачиваться вокруг одной фигуры, даже на фоне очень непростой обстановки. При этом с высокой долей вероятности никуда Зеленский не уйдет и свою позицию вряд ли изменит. Собственно, от Миндича он дистанцировался. Последний, как было сказано выше, уехал, так что вряд ли как-то изобличит старого товарища.

Дмитрий Дризе