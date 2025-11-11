Число многодетных семей в России выросло почти на 9% с начала года

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что количество многодетных семей с начала 2025 года увеличилось на 8,8%, общее их число составляет 2,9 млн.

«И также выросло число детей, воспитывающихся в этих семьях, на 300 тысяч и составило 9,2 млн человек»,— сказала госпожа Голикова на пресс-конференции в ТАСС.

Вице-премьер назвала данные «небольшим результатом», но при этом отметила, что рост числа многодетных семей обусловлен усилиями властей.

В июле госпожа Голикова сообщала, что за последние два года число многодетных семей в России выросло на 17,4%, а количество детей, воспитывающихся в многодетных семьях, достигло 8,9 млн. Глава Минтруда Антон Котяков говорил, что за 2024 год число многодетных семей увеличилось на 1,1%.

Полина Мотызлевская