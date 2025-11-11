В аварии под Рыбинском погиб 36-летний водитель

В Рыбинском округе в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб водитель, еще двое человек получили травмы. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

ДТП зафиксировано 11 ноября в 11:15 на 25-м км дороги Рыбинск – Глебово. По информации ведомства, 36-летний водитель Peugeot 408 выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем Sitrak.

Водитель Peugeot погиб на месте аварии, травмы получили и были госпитализированы пассажир легкового автомобиля и водитель грузовика. Полиция проводит проверку.

Алла Чижова