Экс-директора Среднеуральского «Водоканала» будут судить за смерть двух рабочих

Вернепышминский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух работников (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, в июне 2022 года экс-директор водоканала нанял начальника производственно-технического отдела без необходимого образования и компетенций. Одновременно с этим одному из сотрудников предприятия приказом бывшего директора была поручена дополнительная работа с доплатой за совмещение должности начальника участка очистных сооружений хозбытовой канализации, несмотря на отсутствие у него нужного образования и стажа.

«В свою очередь, сам обвиняемый соблюдение требований охраны труда на предприятии не контролировал»,— говорится в сообщении.

Следствие установило, что бывший директор дал устные указания начальнику участка очистных сооружений о систематическом производстве работ по очистке иловой насосной станции. Сотрудники еженедельно выполняли работу без средств индивидуальной защиты. При этом они не были обучены и не прошли проверку знаний требований охраны труда.

В августе 2022 года женщины-операторы при проведении работ в иловой насосной станции в Среднеуральске (Свердловская область) без проверки на загазованность вдохнули смесь бытовых и промышленных отходов. После чего они потеряли сознание и упали на металлическую площадку приямка. Слесарь-ремонтник, пытаясь помочь коллегам, тоже начал задыхаться. В результате слесарь и женщина-оператор погибли, а третья пострадавшая была госпитализирована.

Полина Бабинцева