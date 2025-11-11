В Ярославской области начал работу молодежный парламент

11 ноября состоялось первое заседание Молодежного парламента Ярославской области первого состава. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославской областной думе.

Молодежный парламент Ярославской области Фото: Ярославская областная дума
Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий (второй справа) на заседании молодежного парламента Фото: Ярославская областная дума
Сергей Зотиков Фото: Ярославская областная дума

Депутаты молодежного парламента сформировали комитеты, избрали председателя и руководящие органы. Председателем стал исполнительный секретарь ярославского городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Зотиков, ранее возглавлявший отделение «Молодой гвардии» областного центра. Молодых парламентариев приветствовал председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

«Наша задача — выстроить такие взаимоотношения, чтобы вы могли не только наблюдать, как работает Ярославская областная дума, но и в практическом плане участвовать в принятии решений. Мы заведем практику, при которой комитеты при принятии вопросов, касающихся молодежи, образования, спорта, патриотики, должны будут проходить соответствующее обсуждение в молодежном парламенте», — сказал Михаил Боровицкий.

Молодежный парламент решил сформировать шесть комитетов (в областной думе их десять). Их руководителями стали молодые ярославцы, которые по основному месту работы или общественной деятельности уже проявили себя в этих сферах. В ближайшее время молодежный парламент составит план своей работы.

«Мы должны четко сформулировать и понять, к чему хотим прийти через три года, к концу созыва, каких целей хотим достигнуть», — сказал Сергей Зотиков.

В первый состав нового органа вошли 58 человек в возрасте от 16 до 35 лет включительно. Их выдвинули главы муниципальных образований, муниципальные советы и политические партии, представленные в региональном парламенте.

Антон Голицын