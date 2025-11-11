Умерла номинантка на «Оскар» Салли Киркленд

Голливудская актриса, обладательница премии «Золотой глобус» и номинантка на «Оскар» Салли Киркленд умерла в возрасте 84 лет. Об этом представитель актрисы Майкл Грин сообщил порталу TMZ.

Актриса умерла в больнице Палм-Спрингс, куда ее поместили в минувшие выходные после того, как Киркленд упала в душе и получила травмы ребер и стопы. Представитель актрисы сообщил, что в последний год она страдала деменцией.

Салли Киркленд родилась 31 октября 1941 года в Нью-Йорке. Актерскую карьеру она начала в 1962 году, выступая в театре. В 1968 году Киркленд стала первой актрисой, которая появилась обнаженной перед зрителями на театральной сцене. В 1987 году актрису номинировали на «Оскар» за главную роль в комедии «Анна», за работу в этом фильме она также получила премию «Золотой глобус».

Госпожа Киркленд также известна как участница арт-студии «Фабрики» американского художника Энди Уорхола. В 1964 году актриса снялась в его экспериментальном фильме «13 самых красивых женщин».

За свою жизнь Салли Киркленд снялась более чем в 200 проектах. Среди них — фильмы «Афера», «Рядовой Бенджамин», «Какими мы были», «Брюс Всемогущий», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе».