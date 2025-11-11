В Самарской области в 2025 году собрали 3,2 млн тонн зерна

В Самарской области в 2025 году собрали более 3,2 млн т зерна. Об этом в своем канале в MAX сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Результат оказался на 325 тыс. тонн выше планового показателя, который в регионе ставили на 2025 год. По сбору зерна Самарская область занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе после Саратовской области, Татарстана и Оренбургской области.

Общий объем экспортных поставок сельхозпродукции составил 316 тыс. т в 49 различных государств. Отмечается, что всего в Самарской области на поддержку АПК в этом году направили около 6,5 млрд руб.

Андрей Сазонов