Под Волгоградом отправили в колонию саратовца за взятку за изменение маршрута

Котовский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 58-летнего жителя Саратова по уголовному делу о даче взятки за изменение перевозчиком муниципального маршрута (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, 2 мая прошлого года фигурант передал 250 тыс. руб. взятки бывшему замглавы Котово. Взамен последнему предстояло добиться изменения муниципального нерегулируемого маршрута на регулируемый с целью осуществления пассажирских перевозок юрлицом, бенефициаром которого являлся фигурант.

По решению суда житель Саратова получил 3,5 года исправительной колонии строгого режима и штраф в 1,25 млн руб. Его взяли под стражу в зале суда. В законную силу приговор не вступил. На стадии расследования находится уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ) в отношении бывшего замглавы Котово.

Павел Фролов