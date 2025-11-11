Планы заслушают в больнице

Центральный окружной военный суд направил на принудительное лечение Андрея Фогеля (признан экстремистом и террористом), которого ранее обвиняли в подготовке организации террористического сообщества и участии в нем. По данным следствия, он планировал нападения на топ-менеджеров Уралвагонзавода и бывшего начальника полиции Нижнего Тагила. К реализации задуманных преступлений он хотел привлечь бойцов Росгвардии. Свидетелем, давшим основные показания на Андрея Фогеля, стал работник УВЗ.



На принудительное лечение направил Центральный окружной военный суд 65-летнего пенсионера из Нижнего Тагила Андрея Фогеля, уроженца Украины, который уличался в покушении на создание террористического сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ). Как было озвучено на суде, от уголовной ответственности пенсионер освобожден, а срок лечения впоследствии будут решать врачи.

Как рассказал источник «Ъ-Урал», Андрей Фогель ходил на встречи по политической тематике, где в 2019 году познакомился с Павлом Сергиеней, который дал на него показания в суде.

По словам Сергиени, уже тогда Фогель высказывался о том, что необходима трансформация власти, но исключительно законным путем.

Позже приятели якобы обсуждали работу Уралвагонзавода (оборонного предприятия в Нижнем Тагиле). Из допросов следует, что Андрей Фогель якобы проводил собрания на политические темы у себя дома. По словам сотрудника УВЗ, который участвовал в этих собраниях, пенсионер соблюдал все требования конспирации, к запланированным преступлениям он хотел привлечь бойцов Росгвардии.

Уже на допросах Фогель говорил, что именно Сергиеня на встречах сводил разговоры к острым темам, обсуждая все минусы современной политической системы. По словам самого Павла Сергиени, еще в октябре 2023 года он испугался и обратился в ФСБ, где ему предложили записывать монологи Андрея Фогеля на диктофон и инсценировать подготовку к диверсиям.

По словам свидетеля, на домашних собраниях в декабре 2023 года Андрей Фогель размышлял об убийстве начальника полиции Нижнего Тагила и о нападениях на руководителей УВЗ. Якобы на этих встречах присутствовали и сотрудники Росгвардии.

Преступлениями он планировал создать общественный резонанс перед приездом Владимира Путина в Нижний Тагил. Кроме убийств, речь якобы шла о поджоге машины директора по персоналу УВЗ и избиении нескольких топ-менеджеров завода. Всего планировалось напасть на восьмерых топ-менеджеров. Сведения об этом силовикам передал сотрудник УВЗ, ходивший на собрания.

Чтобы имитировать подготовку к нападениям, в 2024 году росгвардейцы (неизвестно, действительно ли это были сотрудники Росгвардии) устроили тренировку для Фогеля — они выехали в лес, где учились метать коктейли Молотова.

Вечером 31 января 2024 года Сергиеня якобы позвонил Фогелю, сказав: «У нас все готово, командир, отдайте приказ». По словам Фогеля, позднее Сергиеня и росгвардеец зашли к пенсионеру, чтобы отчитаться об успешно проведенной «акции устрашения»: поджоге машины одного из сотрудников Уралвагонзавода, а позже ушли, оставив у Фогеля черный пакет. Через какое-то время в квартиру позвонили. Фогель, открыв дверь, увидел силовиков. В том пакете оказались коктейли Молотова, после чего было возбуждено уголовное дело. Сам Андрей Фогель своей вины не признал.

Артем Путилов