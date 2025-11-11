Верховный суд отклонил иск иноагентов об оспаривании обязательной отчетности

Верховный суд РФ отказал «Институту права и публичной политики» (включен в реестр иностранных агентов) и его директору Ольге Сидорович в удовлетворении иска об оспаривании порядка предоставления отчетности в Минюст. Суд решил, что требование регулярно подавать сведения, в том числе при отсутствии изменений, не нарушает прав иноагентов и является обязательным для исполнения.

Истцы утверждали, что обязанность подавать отчеты в установленные сроки даже при отсутствии изменений в данных вынуждает их предоставлять «недостоверную и искаженную информацию», а это, по их мнению, становится формальным поводом для привлечения к административной ответственности.

Верховный суд, однако, отметил, что порядок отчетности утвержден в соответствии с российским законодательством и распространяется на всех иноагентов. «Его соблюдение является обязательным для всех, кто получил статус иностранного агента на территории РФ, и не нарушает прав и законных интересов административных истцов»,— разъяснил суд.

Ранее в отношении истцов были составлены протоколы об административных правонарушениях за непредставление отчетов в Минюст или его территориальные органы.

Михаил Спиридонов