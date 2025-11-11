В Башкирии отменили режим беспилотной опасности

В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность», об этом в 19:10 по местному времени написал председатель регионального госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

Таким образом, режим беспилотной опасности действовал около 5,5 часов.

В 18:11 Росавиация сообщила о снятии ограничений на обслуживание рейсов в аэропорту Уфы. За время ограничений (о них представитель Росавиации объявил в 16:49) на запасные аэродромы отправились три воздушных судна, летевших в Башкирию.

Идэль Гумеров