Акцизы на алкоголь принесли бюджету Ставрополья 3,4 млрд рублей в 2025 году

В Ставропольском крае за январь–сентябрь 2025 года объем производства алкогольной продукции достиг 8,67 млн декалитров, а поступления в бюджет выросли до 3,4 млрд руб., рассказал корреспонденту «Ъ-Кавказ» министр экономического развития региона Антон Доронин.

Среди произведенной продукции 575,9 тыс. декалитров приходится на виноградное вино. Также в регионе произвели 719,3 тыс. декалитров водки, 1,29 млн декалитров коньяка и 5,21 млн декалитров пива с пивными напитками. Поступления акцизов от реализации спиртных напитков и алкоголя в бюджет края составили 3,39 млрд руб. — это на 9% выше, чем за тот же период 2024 года. В частности, акцизы от продажи пива, сидра, пуаре и медовухи принесли 1,53 млрд руб. (рост 0,6%), крепкого алкоголя — 1,63 млрд руб., на 14% больше, чем в 2024 году.

Антон Доронин отметил, что власти активно применяют стимулы и инструменты для борьбы с нелегальным оборотом подакцизной продукции. Текущие показатели свидетельствуют о стабильном росте алкогольного производства и поступлений по акцизам, что отражает укрепление контроля и эффективности экономической политики региона в данной сфере.

Станислав Маслаков