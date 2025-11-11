Стоимость строительства вокзалов Сургута и Пять-Яха возросла на 6,2 млрд рублей

Реконструкция вокзального комплекса Сургута и строительство нового здания вокзала Пыть-Яха обойдется в 10,6 млрд руб., сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Азат Ислаев на заседании комитета Совета федерации (СФ) по экономической политике. Он напомнил, что в 2021 году региональное правительство и РЖД заключили соглашение по реализации проекта до 2025 года, объем инвестиций в него оценивался в 4,4 млрд руб. По словам господина Ислаева, 50% средств должны были направить окружные власти, 50% — госкомпания.

«Мы готовы пойти на увеличение своей доли финансирования, но при этом коллеги с РЖД динамично не финансируют стройку. Мы просим поддержки СФ, чтобы этот вопрос поставить на особый контроль»,— сказал заместитель губернатора.

Азат Ислаев добавил, что вместо снесенного в 2023 году здания вокзала Сургута досмотр пассажиров проводится во временном помещении площадью в 600 кв. м. «При той поточности, которая есть по железнодорожной сети, больше 1 млн пассажиров в год проходит через вокзал, это практически невозможно»,— подчеркнул он.

По словам господина Ислаева, реконструкция вокзала Сургута площадью в 10,2 тыс. кв. м и вместимостью до 1,4 тыс. пассажиров обойдется в 7,9 млрд руб. (готовность объекта составляет 18%), строительство вокзала Пыть-Яха площадью в 4,2 тыс. кв. м и вместимостью до 300 пассажиров — в 2,7 млрд руб. (готовность 7%).

Заместитель начальника дирекции железнодорожных вокзалов филиала РЖД Виктор Буряк заверил собравшихся, что на объекте в Сургуте ведутся работы по устройству монолитного каркаса здания. «В этом году планируем завершить первый этаж и перекрытие второго этажа»,— добавил он. По словам господина Буряка, в 2026 году РЖД планирует направить 500 млн руб. для продолжения работ. «Работа по вокзалу Сургута продолжается в соответствии с совместными договоренностями, которые были достигнуты несколько месяцев назад, срок завершения работ по объектам в Сургуте и Пыть-Яхе 2028 год»,— сказал он.

Азат Ислаев подчеркнул, что вокзал в Сургуте должен был быть введен в эксплуатацию в 2024 году. «С 2022 года наши окружные деньги заморожены и ни одного рубля мы не раскассировали, мы каждый год держим деньги. Даже 500 млн руб. РЖД на 2026 год не позволят закончить даже каркас здания»,— пояснил заместитель губернатора.

По итогам обсуждений председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов рекомендовал сенатору от ХМАО Наталье Комаровой провести в ходе транспортной недели совещание с РЖД по вопросу изыскания дополнительных средств для реализации проекта по двум вокзалам.

Заседание комитета СФ прошло в рамках дней ХМАО в верхней палате российского парламента, которые проходят с 10 по 12 ноября. Делегация из Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком обсудит на комитетах вопросы развития региона и реализации крупных проектов в экономике, промышленности, культуре и социальной сфере. Итоговым мероприятием станет пленарное заседание СФ 12 ноября.

Василий Алексеев