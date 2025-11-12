Депутаты одобрили новый устав Нижнего Новгорода

Гордума Нижнего Новгорода I созыва на внеочередном заседании 12 ноября 2025 года одобрила устав муниципалитета. После объединения Нижнего Новгорода с Кстовским округом прежние уставы обоих муниципалитетов утрачивают силу. Принят устав муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.

До 31 декабря установлен переходный период. За это время необходимо сформировать органы местного самоуправления и завершить урегулирование иных вопросов, связанных с объединением.

Большинство норм устава останется прежним. Часть изменений обусловлена новым федеральным законом об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти. При этом некоторые положения закона вступят в силу с 2027 года, в связи с чем в городской устав будут вносить изменения.

Среди федеральных и, как следствие, городских изменений — в уставе не будет статьи об отзыве депутата. Прежним документом была предусмотрена такая возможность. Однако, если для избрания депутата достаточно большинства голосов от числа пришедших на выборы, то за отзыв парламентария должны были проголосовать не менее половины всех избирателей, зарегистрированных в округе. Воспользоваться таким правом за время существования нормы в прежнем уставе жители Нижнего Новгорода даже не пытались.

После публичных слушаний по проекту устава в него внесли ряд поправок. По предложению ГУ Минюста введена норма о том, что органы МСУ могут содействовать в осуществлении приема населения нотариусом в сельских населенных пунктах, где нотариусов нет. График приема населения будет утверждать нотариальная палата региона.

Кроме того, для депутатов на непостоянной основе (не трудоустроенных в думе) ввели пункт о том, что они могут отпроситься у работодателя по основному месту работы для участия в заседаниях думы, думских комиссий и осуществления иных полномочий депутата. На это время им гарантируется сохранение места работы (должности), но в совокупности не более чем на четыре рабочих дня в месяц. В том числе на это время может быть представлен отпуск без сохранения зарплаты.

Ирина Швецова