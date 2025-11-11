На Старом мосту в Астрахани приостановили движение из-за сдвига швов

На Старом мосту в Астрахани пришлось приостановить движение. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Причиной приостановки движения стал сдвиг двух деформационных швов в результате воздействия динамической нагрузки на мосту через Волгу. Произошло это сегодня, 11 ноября.

По информации регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, решение приостановить движение транспорта связано с обеспечением безопасности участников дорожного движения. Специалисты уже выехали на место, чтобы оценить состояние моста и выполнить ремонт.

Павел Фролов