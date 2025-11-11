В Китае обрушилась часть 760-метрового моста

Часть недавно открытого моста обрушилась на автомагистрали 317 в юго-западной провинции Китая — Сычуань. Обрушение произошло на участке, соединяющем центральные районы страны с Тибетом. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате обрушения нет, сообщают Reuters и China Daily.

10 ноября на склонах в районе 758-метрового моста «Хунци» в городе Марканге были зафиксированы признаки оползня — трещины и деформации в грунте. В регионе ввели режима чрезвычайной ситуации. Мост закрыли для движения. Оставшиеся на мосту автомобили эвакуировали. На трассе установили предупреждающие знаки.

Днем 11 ноября с горы сошел крупный оползень. В результате обрушились подъездная эстакада моста, опоры и пролеты. Сейчас проводится оценка ущерба. Сроки восстановления автомобильного движения не определены. Мост «Хунци» возвела компания Sichuan Road & Bridge Group. Строительство было завершено в начале года.