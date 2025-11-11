Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Китае обрушилась часть 760-метрового моста

Часть недавно открытого моста обрушилась на автомагистрали 317 в юго-западной провинции Китая — Сычуань. Обрушение произошло на участке, соединяющем центральные районы страны с Тибетом. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате обрушения нет, сообщают Reuters и China Daily.

10 ноября на склонах в районе 758-метрового моста «Хунци» в городе Марканге были зафиксированы признаки оползня — трещины и деформации в грунте. В регионе ввели режима чрезвычайной ситуации. Мост закрыли для движения. Оставшиеся на мосту автомобили эвакуировали. На трассе установили предупреждающие знаки.

Днем 11 ноября с горы сошел крупный оползень. В результате обрушились подъездная эстакада моста, опоры и пролеты. Сейчас проводится оценка ущерба. Сроки восстановления автомобильного движения не определены. Мост «Хунци» возвела компания Sichuan Road & Bridge Group. Строительство было завершено в начале года.

Форт-Бридж — железнодорожный мост через залив Ферт-оф-Форт соединяет Эдинбург с областью Файф. Возведенный в 1882—1890 годы, он стал одним из первых консольных мостов в мире, а также несколько лет имел максимальную длину пролета. Здесь снималась одна из сцен фильма Альфреда Хичкока «Тридцать девять ступеней» (1935). Кроме того, мост появляется в компьютерных играх Grand Theft Auto и Need for Speed

Форт-Бридж — железнодорожный мост через залив Ферт-оф-Форт соединяет Эдинбург с областью Файф. Возведенный в 1882—1890 годы, он стал одним из первых консольных мостов в мире, а также несколько лет имел максимальную длину пролета. Здесь снималась одна из сцен фильма Альфреда Хичкока «Тридцать девять ступеней» (1935). Кроме того, мост появляется в компьютерных играх Grand Theft Auto и Need for Speed

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Мост Конституции в Венеции был возведен в 2008 году. Во время строительства мост вызвал серьезную критику со стороны горожан, в первую очередь — за его модернистскую архитектуру, которая не вписывалась в архитектурный ансамбль города и неудачное расположение. В результате власти отказались от торжественной церемонии открытия

Мост Конституции в Венеции был возведен в 2008 году. Во время строительства мост вызвал серьезную критику со стороны горожан, в первую очередь — за его модернистскую архитектуру, которая не вписывалась в архитектурный ансамбль города и неудачное расположение. В результате власти отказались от торжественной церемонии открытия

Фото: Santiago Calatrava Architects & Engineers

«Виадук Мийо» — мостовое сооружение вантовой системы, проходящее через долину реки Тарн вблизи города Мийо в южной Франции. Был открыт 14 декабря 2004 года

«Виадук Мийо» — мостовое сооружение вантовой системы, проходящее через долину реки Тарн вблизи города Мийо в южной Франции. Был открыт 14 декабря 2004 года

Фото: Eric Cabanis / Reuters

Сторсезандетский мост, возведенный 7 июля 1989 года, соединяет материковую часть Норвегии с островом Аверой и является самым длинным из 8 мостов «Атлантической дороги». Первоначально мост должен был быть горизонтальным, но, по неизвестным до сих пор причинам, в проекте произошли серьезные изменения. С разных точек обзора мост выглядит совершенно по-разному, а с определенного ракурса кажется и вовсе недостроенным. Возможно, именно поэтому местные жители прозвали его «пьяным мостом»

Сторсезандетский мост, возведенный 7 июля 1989 года, соединяет материковую часть Норвегии с островом Аверой и является самым длинным из 8 мостов «Атлантической дороги». Первоначально мост должен был быть горизонтальным, но, по неизвестным до сих пор причинам, в проекте произошли серьезные изменения. С разных точек обзора мост выглядит совершенно по-разному, а с определенного ракурса кажется и вовсе недостроенным. Возможно, именно поэтому местные жители прозвали его «пьяным мостом»

Фото: Ystenes / Flickr

Большой Обуховский мост — первый неразводной мост через Неву в Санкт-Петербурге. Он был открыт 19 октября 2007 года. Его полная длина составляет 2884 м, он считается одним из самых длинных мостов России

Большой Обуховский мост — первый неразводной мост через Неву в Санкт-Петербурге. Он был открыт 19 октября 2007 года. Его полная длина составляет 2884 м, он считается одним из самых длинных мостов России

Фото: Коммерсантъ / Петр Ковалев  /  купить фото

Мост «Золотые Ворота» в Сан-Франциско считается одним из самых узнаваемых мостов в мире. С момента своей постройки в 1937 году и до 1965 года он являлся самым большим висячим мостом в мире — общая его длина составляет 2737 м

Мост «Золотые Ворота» в Сан-Франциско считается одним из самых узнаваемых мостов в мире. С момента своей постройки в 1937 году и до 1965 года он являлся самым большим висячим мостом в мире — общая его длина составляет 2737 м

Фото: Golden Gate Bridge Highway & Transportation District

Русский мост — вантовый мост во Владивостоке, соединяющий полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русском. Он был открыт 1 августа 2012 года. Имеет самый большой в мире пролет среди вантовых мостов (1104 м) и является вторым по высоте в мире (324 м)

Русский мост — вантовый мост во Владивостоке, соединяющий полуостров Назимова с мысом Новосильского на острове Русском. Он был открыт 1 августа 2012 года. Имеет самый большой в мире пролет среди вантовых мостов (1104 м) и является вторым по высоте в мире (324 м)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев

Тауэрский мост является одним из символов Лондона и Великобритании. Мост был торжественно открыт 30 июня 1894 года принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой. Но уже в скором времени пешеходные галереи моста приобрели дурную славу, как место сбора карманников. В результате в 1910 году галереи были закрыты, и открыли их снова лишь в 1982 году

Тауэрский мост является одним из символов Лондона и Великобритании. Мост был торжественно открыт 30 июня 1894 года принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой. Но уже в скором времени пешеходные галереи моста приобрели дурную славу, как место сбора карманников. В результате в 1910 году галереи были закрыты, и открыли их снова лишь в 1982 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Автомобильный вантовый мост через реку Даугаву в Риге на момент своего открытия в 1981 году обладал самым длинным вантовым пролетом в СССР и восьмым по длине в Европе. В 2012 году в Риге было организована круглосуточная охрана моста из-за того, что люди стали часто забираться на его вершину по вантам. Кроме того, основания вант были покрашены скользкой краской

Автомобильный вантовый мост через реку Даугаву в Риге на момент своего открытия в 1981 году обладал самым длинным вантовым пролетом в СССР и восьмым по длине в Европе. В 2012 году в Риге было организована круглосуточная охрана моста из-за того, что люди стали часто забираться на его вершину по вантам. Кроме того, основания вант были покрашены скользкой краской

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Мост через залив Ханчжоувань в Китае соединяет города Шанхай и Нинбо и является самым длинным трансокеанским мостом в мире. Его общая длина достигает 36 км. Его открыли 1 мая 2008 года

Мост через залив Ханчжоувань в Китае соединяет города Шанхай и Нинбо и является самым длинным трансокеанским мостом в мире. Его общая длина достигает 36 км. Его открыли 1 мая 2008 года

Фото: hto2008 / Flickr

«Мост Миллениум», соединяющий английские города Гейтсхед и Ньюкасл-апон-Тайн, является первым в мире наклоняемым мостом. Основой моста служат две стальные арки, которые поворачиваются на 40 градусов вокруг оси, когда к нему приближается высокое судно. В среднем мост «поворачивается» около 200 раз в году и каждый собирает огромные толпы зрителей. Он был торжественно открыт в сентябре 2001 года

«Мост Миллениум», соединяющий английские города Гейтсхед и Ньюкасл-апон-Тайн, является первым в мире наклоняемым мостом. Основой моста служат две стальные арки, которые поворачиваются на 40 градусов вокруг оси, когда к нему приближается высокое судно. В среднем мост «поворачивается» около 200 раз в году и каждый собирает огромные толпы зрителей. Он был торжественно открыт в сентябре 2001 года

Фото: Ian Britton / Flickr

Московский «Живописный мост» в районе Серебряного бора был открыт в 2007 году. На смотровой площадке, подвешенной к арке моста, планировали открыть ресторан, однако в 2011 году было решено открыть там ЗАГС. Однако до сих пор неизвестно, когда там пройдет первая церемония

Московский «Живописный мост» в районе Серебряного бора был открыт в 2007 году. На смотровой площадке, подвешенной к арке моста, планировали открыть ресторан, однако в 2011 году было решено открыть там ЗАГС. Однако до сих пор неизвестно, когда там пройдет первая церемония

Фото: Коммерсантъ / Александров Сергей  /  купить фото

Висячий мост через долину реки Сыдухэ в китайской провинции Хубэй был открыт в 2009 году. Его максимальная высота над уровнем земли составляет 496 м

Висячий мост через долину реки Сыдухэ в китайской провинции Хубэй был открыт в 2009 году. Его максимальная высота над уровнем земли составляет 496 м

Фото: Glabb / Wikipedia

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, был открыт 15 мая 2018 года. Его общая протяженность составляет 19 км. 23 декабря 2019 года была открыта железнодорожная часть моста

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, был открыт 15 мая 2018 года. Его общая протяженность составляет 19 км. 23 декабря 2019 года была открыта железнодорожная часть моста

Фото: Коммерсантъ / Станислав Забурдаев

Мост водопада Виктория — железнодорожный мост через реку Замбези на границе Замбии и Зимбабве. Он был построен в 1905 году по проекту архитектора Джорджа Эндрю Хобсона, который ни разу не был в Замбии. Во время строительства мост был самым высоким железнодорожным мостом в мире

Мост водопада Виктория — железнодорожный мост через реку Замбези на границе Замбии и Зимбабве. Он был построен в 1905 году по проекту архитектора Джорджа Эндрю Хобсона, который ни разу не был в Замбии. Во время строительства мост был самым высоким железнодорожным мостом в мире

Фото: Ryan Benyi / Шmage Source / AFP

