Путин обсудил с Аксеновым социально-экономическое развитие Крыма

Президент России Владимир Путин встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Во время переговоров глава государства обсудил с господином Аксеновым социально-экономическую ситуацию в республике, сообщает пресс-служба Кремля.

Сергей Аксенов доложил президенту о позитивной динамике в экономике и бюджете региона, а также о реализации крупных федеральных проектов, включая строительство социальной и дорожной инфраструктуры и объектов по переработке отходов.

Ключевые достижения полуострова включают рост туристического потока до 6 млн человек, увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства и активное развитие в рамках свободной экономической зоны. В Крыму реализуются масштабные проекты по строительству новых школ и детских садов, а также модернизируют дорожную сеть, уточнил господин Аксенов. К 2030 году доля дорог, соответствующих нормативам, достигнет 60%, добавил глава региона.

Особое внимание в Крыму уделяют поддержке участников СВО, реализуя для них 28 региональных программ. Другое ключевое направление — водоснабжение курортов. Для решения проблемы строят новые водохранилища. Сергей Аксенов отметил значительную помощь Москвы в этом вопросе.