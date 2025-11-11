Экс-главе дирекции филиала РЖД дали 7 лет за злоупотребление полномочиями

Басманный районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего начальника дирекции по строительству сетей — филиала РЖД и его заместителя. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что фигуранты заключили с коммерческой организацией договор на строительство железной дороги на 1,6 млрд руб. Затем соучастники обеспечили подписание дополнительных соглашений, согласно которым подрядчик не был обязан выполнять работы.

Также под руководством осужденных на счет компании перечислили аванс в размере более 582 млн руб. Кроме того, с организацией подписали акты о приеме работ, которые не были выполнены. Стоимость этих работ оценивалась в 168 млн руб. Общий ущерб РЖД от действий фигурантов достиг 383 млн руб.

Никита Черненко