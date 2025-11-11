Прокуратура контролирует дело по факту ДТП с пострадавшим подростком в Волжском

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Волжском с пострадавшим 16-летним подростком. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла вечером накануне, 10 ноября, на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Александрова в Волжском. Там 24-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил несовершеннолетнего пешехода. Пострадавшего с множественными телесными повреждениями увезли в лечебное учреждение.

Совершивший наезд на подростка водитель проживает в Волжском. Ранее его лишили права управления транспортным средством.

На место происшествия выезжал прокурор Волжского Виталий Орлов. По факту дорожной аварии следствие возбудило уголовное дело по п.«в» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Павел Фролов