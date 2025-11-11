Две жительницы Самарской области попали в «черный список» чиновников

Две бывшие сотрудницы из Самарской области внесены в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Их данные опубликованы в официальном списке.

Татьяна Андрюшина, бывшая заведующая детским садом №357 в Самаре, внесена в реестр под №5713. Основанием для ее увольнения стало неурегулирование конфликта интересов, что нарушает п. 6 ст. 11 закона «О противодействии коррупции».

Ирина Пестрячева, ранее работавшая главным специалистом-экспертом территориального отдела управлении Роспотребнадзора в Самарской области в Тольятти, внесена в реестр под №5709. Ее увольнение связано с нарушением законов «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе РФ», включая непредоставление сведений о доходах и имуществе.

Закон о создании федерального реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вступил в силу в январе 2018 года.

Андрей Сазонов