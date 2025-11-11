В Татарстане ежемесячные выплаты опекунам составят 8,6 тысяч рублей

В Татарстане увеличили ежемесячное вознаграждение опекунам и попечителям с 3 до 8,6 тыс. руб. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации республики и подписан главой республики Рустамом Миннихановым.

Для опекунов и попечителей с педагогическим или медицинским образованием установлена дополнительная выплата в размере 13,5 тыс. руб. независимо от числа детей, находящихся под их опекой.

Если ребенку или детям назначено несколько опекунов, вознаграждение и доплата могут быть распределены между ними по согласованной пропорции и указываются в договоре об осуществлении опеки.

Все выплаты производятся за счет бюджета республики.

Анна Кайдалова