С почетным профессором СПбГУ Толстым простятся 13 ноября

Прощание с почетным профессором СПбГУ Юрием Толстым пройдет 13 ноября в стенах университета, сообщила «РИА Новости» пресс-служба вуза.

Панихида начнется в актовом зале здания Двенадцати коллегий в 11:00 мск. Отпевание пройдет в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла. Профессора похоронят на Никольском кладбище в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре.

Юрий Толстой умер 10 ноября в возрасте 98 лет. В 1945 году он поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета, окончил его с отличием. В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1970-м — докторскую. С 1956 года — доцент, с 1972-го — профессор кафедры гражданского права юридического факультета ЛГУ.

Под руководством господина Толстого в университете учились президент Владимир Путин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава СКР Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

Полина Мотызлевская