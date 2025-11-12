«Нам пришлось научиться разговаривать с отраслью»
Андрей Реут о работе фонда Росконгресс над Российским винодельческим форумом
Российский винодельческий форум (РВФ), впервые проведенный фондом Росконгресс в Москве в ноябре 2022 года, превратился в традиционное место встречи представителей отрасли с государством, научным сообществом и медиа. О непростом опыте работы фонда над форумом «Ъ. Выбор сомелье» рассказал первый заместитель директора фонда Росконгресс Андрей Реут.
Андрей Реут, первый заместитель директора фонда Росконгресс
Что в свое время значило для Росконгресса решение заняться таким проектом, как Российский винодельческий форум?
Запуск Российского винодельческого форума стал для Росконгресса логичным продолжением главной миссии — создавать площадки, на которых формируется повестка развития ключевых отраслей экономики. Отдельную благодарность мы хотим выразить Ассоциации виноградарей и виноделов России, АВВР, которая с самого начала поддержала идею создания форума. Именно благодаря совместной работе с АВВР и другими участниками отрасли нам удалось построить системную, содержательную и востребованную платформу.
Виноделие не просто одна из сельскохозяйственных сфер. Это отрасль на стыке экономики, культуры, внутреннего туризма и психологии, даже политики, поскольку оно способствует формированию территориальной идентичности. В 2022 году, когда мы впервые начали обсуждать возможность проведения форума, стало понятно: запрос на диалог внутри винодельческого сообщества — огромный. Отрасль стремительно развивалась, но нуждалась в площадке федерального масштаба, где могли бы встретиться, чтобы поговорить на одном языке, производители, представители регулирующих органов, бизнеса, науки, журналисты.
С самого начала мы воспринимали Российский винодельческий форум не как разовую выставку или дегустационное мероприятие, а как стратегический инструмент. Подход Росконгресса не просто поддержка виноделов, а институциональное укрепление отрасли, выстраивание мостов между регионами и федеральным центром, между реальной экономикой и государственной политикой. Так что для нас это было не столько новое направление, сколько логическое развитие нашей долгосрочной повестки.
Почему вы решили проводить форум в Москве, а не в винодельческом регионе?
Такой вопрос мы слышим регулярно. И он действительно справедливый, ведь кажется, что логичнее обсуждать виноделие там, где растет виноград. Тем не менее мы сознательно решили проводить форум в Москве. Именно здесь можно собрать вместе всех тех, кто принимает системные решения, кто влияет на всю цепочку — от лозы до бокала на столе потребителя, представителей федеральных министерств, институтов развития, финансовых организаций, торговых сетей, рестораторов.
Москва дала форуму необходимую публичность, медийность и статус. Для отрасли, долгое время остававшейся в тени, это имело ключевое значение. Виноделие в России только в последние годы стало предметом серьезного разговора на федеральном уровне. И этот разговор должен быть громким. Большую роль в формировании диалога сыграла Ассоциация виноградарей и виноделов России — как профессиональное объединение, которое последовательно продвигает интересы отрасли и активно участвует в развитии форума на всех уровнях, в том числе на стратегическом.
При этом мы, конечно, внимательно следили и следим за развитием винодельческих регионов. Один из показательных проектов сегодня — винный город «Белый мыс» в Геленджике. Это не просто винодельня, а масштабный комплекс с музеем, винотекой, школой сомелье и лабораторным исследовательским центром. Такие инициативы показывают, что в будущем логично станет проводить мероприятия в регионах. Но пока форум в Москве — это осознанный выбор, именно здесь принимаются стратегические решения.
Насколько сложно было готовиться к первому РВФ? Какое впечатление производила тогда отрасль?
Первый форум всегда вызов, особенно когда речь идет об отрасли, не обладающей устойчивой коммуникационной инфраструктурой. Нам пришлось научиться разговаривать с отраслью: завоевывать доверие, погружаться в региональные контексты, разбираться в терминологии, технических деталях, нормативных барьерах. У разных ее представителей были разные проблемы, иногда диаметрально противоположные, и задача форума состояла в том, чтобы объединить эти голоса в конструктивный диалог. В то же время мы были искренне поражены уровнем профессионализма и энтузиазма виноделов. Это отрасль романтиков, людей, которые не просто делают бизнес, а вкладывают душу в каждую лозу, в каждый сорт, в каждую бутылку. Это вдохновляло. Большую помощь на старте оказала АВВР, без экспертной и организационной поддержки которой выстраивание доверия и диалога с профессиональным сообществом заняло бы гораздо больше времени.
Каким образом удалось добиться для РВФ статуса главного отраслевого события, за счет каких решений?
Секрет успеха, как это часто бывает, в системной и кропотливой работе. Мы с самого начала понимали, что форум не может быть просто мероприятием «для галочки», поэтому уделяли внимание каждому элементу. Площадка была изначально задумана как механизм взаимодействия отрасли с государством. Именно поэтому в работе форума с первых лет участвуют Министерство сельского хозяйства, профильные комитеты Госдумы, институты развития и финансовые структуры. Форум стал местом, где не только обсуждаются проблемы, но и принимаются решения. Благодаря этому, например, удалось активизировать работу по льготному кредитованию виноделов, по внедрению новых форм господдержки. Кроме того, мы уделили большое внимание имиджевой составляющей: российское вино — продукт с культурной ценностью. Подход нашел отклик у рестораторов, у представителей туриндустрии — и в этом немалая заслуга форума, который формирует новую отраслевую идентичность.
Мы высоко ценим оказанное доверие и нашу совместную работу по развитию РВФ как ключевой профессиональной платформы. Здесь рождаются и реализуются значимые инициативы, объединяющие специалистов и формирующие будущее индустрии HoReCa.
В рамках форума вручается возрожденная нами совместно с АВВР Премия имени князя Л. С. Голицына за выдающиеся заслуги перед отраслью, а также Кубок АВВР. Кроме того, проходит презентация ежегодного исследования качества российских вин «Винный гид России», подготовленного Роскачеством. Уже в следующем году мы планируем провести праздник молодого российского вина — новое яркое событие в календаре российского виноделия.
Особая благодарность также АВВР, чье активное участие и поддержка в организации форума неоценимы. Значимую роль играет и наш стратегический научный партнер — Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», чья экспертиза помогает выстраивать содержательную и научно обоснованную повестку. Мы искренне благодарны всем партнерам, которые поддерживают форум и разделяют с нами стремление развивать отрасль. Спасибо информационным партнерам, благодаря которым винодельческая повестка звучит все громче, и, конечно, нашему партнеру по организации — площадке Radisson Collection, ставшей домом форума. Само собой разумеется, огромное спасибо всем виноделам, которые из года в год принимают участие в работе дегустационного пространства форума. Именно их вовлеченность, профессионализм и открытость делают РВФ по-настоящему актуальной отраслевой площадкой.
Как формируется повестка каждого конкретного форума? Как выбирается ключевая тема повестки?
Мы ориентируемся на живой пульс отрасли. Это и запросы от виноделов, и сигналы от регионов, и обратная связь от предыдущих форумов. Тематика РВФ каждый год отражает ключевые процессы, происходящие в отрасли. При подготовке тем и содержательных блоков мы неизменно учитываем профессиональную экспертизу АВВР — ее рекомендации и аналитика помогают точнее настраивать повестку под реальные потребности участников рынка.
В 2022 году, когда состоялся первый Российский винодельческий форум, тема звучала так: «Виноделие России: новая орбита» — и это точно передавало атмосферу момента: отрасль начинала новый виток роста, стремительно менялась и нуждалась в платформе для диалога.
В 2023 году внимание сместилось к институциональной устойчивости — темой форума была заявлена: «Вино России: курс на долгосрочную поддержку и стратегическое развитие», состоялся серьезный разговор о мерах господдержки, кадровом обеспечении, стандартах качества.
В 2024 году повестка стала еще более прикладной: «Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру». На первый план вышли вопросы логистики, маркировки, взаимодействия с ритейлом и туристической отраслью.
В 2025 году мы подводим итоги первой пятилетки развития отрасли вместе с форумом. Это важный рубеж: уже можно говорить о накопленном опыте, обретенной зрелости и сформировавшемся потенциале. Поэтому и повестка текущего года будет одновременно аналитической и стратегической: подведение итогов и обсуждение вектора развития российской винодельческой отрасли на следующие пять лет.
Каково место РВФ среди прочих событий Росконгресса?
Сегодня форум не просто отраслевое событие, а полноценная площадка, отражающая стратегическое внимание к теме. Винодельческая повестка представлена и в рамках крупных событий — Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума, и в формате тематических площадок «ВиноГрад», где обсуждаются ключевые тренды, меры поддержки и экспортные возможности. В этом смысле РВФ — не изолированное мероприятие, а часть общей экосистемы. Такой подход дает возможность более глубоко и предметно работать с отраслью.
Как, по-вашему, изменилась российская винодельческая отрасль благодаря Российскому винодельческому форуму?
Изменения очевидны. Во-первых, отрасль обрела голос. Благодаря форуму и медиаподдержке к ней начали относиться как к серьезной составляющей аграрной политики. Во-вторых, вырос уровень кооперации между производителями, между регионами. Виноделы стали объединяться, обмениваться опытом, поднимать вопросы стандартизации, экспортной стратегии. Выросло качество. Не только вина как напитка, но и того, что вокруг него: брендинг, логистика, оформление, работа с ритейлом, повышение уровня осведомленности потребителя.
Видите ли вы эти изменения как потребитель?
Да, изменения заметны — вижу их и как потребитель, и как человек, который следит за отраслью. Сегодня российское вино все чаще хочется выбрать не из патриотических соображений, а потому, что оно стало качественным, разнообразным и интересным. В магазинах и ресторанах гораздо больший выбор, чем еще несколько лет назад. У многих заведений появились отдельные винные карты с российскими позициями, и это воспринимается уже как норма. А главное, появилось ощущение, что за бутылкой стоит история: место, люди, философия. То, что раньше было в первую очередь про импорт, теперь есть и в российском вине. И это действительно радует.