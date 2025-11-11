Тамбовский волк «сталеварам» не товарищ

Серия из трех побед хоккеистов «Ижстали» была прервана в домашнем матче против «Тамбова». 10 ноября гости обыграли ижевский коллектив со счетом 2:1. Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин сказал, что матч начался хорошо, но «сталевары» сами «отдали игру»: к двум шайбам привели ошибки в обороне. Руководитель команды гостей Сергей Решетников отметил мастерство «сталеваров», но реализацию большинства, по его мнению, стоило бы подтянуть. Следующий домашний матч пройдет вечером 12 ноября. «Ижсталь» спустилась на 11-ю строчку рейтинга ВХЛ.

ХК «Ижсталь» проиграл хоккеистам «Тамбова» в домашнем матче в рамках чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Матч прошел 10 ноября и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

На первых минутах у «Ижстали» дважды была возможность открыть счет, однако «сталевары» не смогли воспользоваться численным преимуществом. На 11-й минуте первого периода защитник ижевской команды Евгений Петриков был отправлен на скамейку штрафников за удар клюшкой. После этого нападающий «Тамбова» Егор Смирнов отправил шайбу, которая отрикошетила от штанги на пятак, в ворота хозяев. Во втором периоде команды не забросили ни одной шайбы.

В третьем периоде, на 44-й минуте, нападающий гостей Егор Баранов вышел два в один и отдал пас Дмитрию Самсонову, который «увеличил преимущество своей команды». После этого «Ижсталь» ответила: спустя три минуты нападающий Андрей Ерофеев «распечатал ворота гостей».

Сталевары смогли забить вторую шайбу в ворота соперников в конце заключительного периода, однако она не была засчитана из-за блокировки вратаря «Тамбова». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин отметил, что началась игра хорошо: было два большинства, однако в конце «перемудрили» и дали сопернику почувствовать себя». По его словам, к шайбам в ворота «сталеваров» привели две ошибки в обороне. Он отметил, что команде «не хватило свежести» из-за усталости.

«Проиграли свою игру, сами отдали ее <...> Думаю, что отголоски прошлого выезда дают о себе знать. Сейчас главное — восстановиться физически, подумать, что произошло, и готовиться к следующему матчу»,— заключил главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.

Главный тренер ХК «Тамбов» Сергей Решетников отметил опыт, мастерство и мобильность ижевской команды. «Пришлось попотеть. Все игры мы вели в счете 2:1 в этой поездке, хозяева сравнивали и заканчивали их серией буллитов. Здесь нам удалось выиграть»,— сказал наставник. На вопрос о том, стала ли реализация большинства определяющим фактором победы, тренер ответил, что если бы его команда забила три гола, то можно было бы согласиться, но учитывая всего один реализованный гол — нет.

На данный момент у ижевской команды 29 поинтов (очков). Клуб провел 22 игры. «Сталевары» одержали 14 побед. Это поражение стало для «Ижстали» восьмым. Сейчас «сталевары» занимают 11-ю строчку рейтинга ВХЛ.

Следующая игра «Ижстали» пройдет с ХК «Ростовом» в домашнем матче вечером 12 ноября. Соперник занимает 29-ю позицию в рейтинге ВХЛ с семью победами из 22 игр.