Эрдоган: Турция координирует с Грузией и Азербайджаном поиски разбившегося C-130

Турция координирует с Азербайджаном и Грузией поисково-спасательные работы после крушения самолета турецких ВВС. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите по урбанизации в Анкаре.

«Сегодня мы с глубокой скорбью узнали, что военный самолет типа C-130, летевший из Азербайджана в нашу страну, разбился на границе Грузии и Азербайджана. Мы продолжаем работы по поискам обломков самолета в координации с государственными органами стран», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по ТАСС).

Самолет C-130 турецких ВВС, летевший из Азербайджана, разбился в муниципалитете Сигнахи, близ грузино-азербайджанской границы. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.