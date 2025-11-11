В Татарстане на ремонт дороги Казань — Буинск — Ульяновск выделят 748 млн

В Татарстане на ремонт участка федеральной дороги Р241 «Казань — Буинск — Ульяновск» из федерального бюджета выделят 747,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы затронут участок в 27 км. Ремонт начнется 27 апреля 2027 года и должен завершиться к 31 августа того же года. В рамках проекта подрядчик выполнит разработку грунта, укладку дорожной смеси, выравнивание покрытия, нанесение разметки и другие виды работ.

Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Учреждение занимается управлением федеральными трассами в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области.

Анна Кайдалова