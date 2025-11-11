Полиция начала проверку после конфликта между ученицами в школе Волгограда

Полиция приступила к проверке по факту конфликта между двумя 14-летними ученицами в одной из школ Ворошиловского района Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Накануне, 10 ноября, в сети появилась информация о конфликте между двумя ученицами в одной из общеобразовательных школ областного центра. Согласно предварительным сведениям, в ходе словесного конфликта на перемене одна из них распылила в лицо другой перцовый баллончик. Девочки учатся в одном классе.

Полицейские составили в отношении законного представителя школьницы, которая распылила боллончик, протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Как только проверка завершится, специалисты примут решение в соответствии с действующим законодательством.

Павел Фролов