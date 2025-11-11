В «Амкаре» пока не определились с главным тренером на следующий сезон

Футбольный клуб «Амкар» пока не определил главного наставника и тренерский состав на предстоящий сезон. Об этом в интервью с изданием Stolica-s.su сообщил главный тренер «Амкара» Ярослав Мочалов. «Впереди у всех отпуск, после которого и состоится встреча с президентом клуба. Там и обсудим все вопросы», — подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Господин Мочалов отметил также, что предварительный разговор о продолжении сотрудничества с президентом «Амкара» Дмитрием Мартыновым уже состоялся. Наставник «красно-черных» добавил, что минувший сезон стал для него лучшим в тренерской карьере.

В октябре «Ъ-Прикамье» сообщал, что пермский футбольный клуб «Амкар» выполнил свою давнюю задачу — вернулся в дивизион А группы «серебро» Второй лиги. Для пермяков задача вырваться на первое место турнирной таблицы выглядела почти невозможной. Прямым конкурентом был «Химик» из Дзержинска, которому в начале сентября «красно-черные» уступили со счетом 1:2 на домашнем поле. После этого разрыв между командами составил шесть очков. Решающий матч состоялся 19 октября против ФК «Динамо-Барнаул». Тогда пермский клуб одержал победу со счетом 3:1.