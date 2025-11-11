Жители Удмуртии вошли в пятерку регионов по покупке недвижимости в Татарстане

Удмуртия вошла в пятерку регионов России, жители которых чаще всего приобретают недвижимость в Татарстане, пишет «РБК». За десять месяцев от покупателей из Удмуртии поступило 172 обращения на регистрацию и кадастровый учет недвижимости по экстерриториальному принципу, что ставит республику на четвертое место после Москвы, Башкирии и Самары.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным управления Росреестра по Татарстану, всего за указанный период от жителей других регионов поступило 2,6 тыс. обращений. Вице-президент Гильдии риелторов республики Руслан Садреев отметил, что упрощенный процесс оформления сделок удаленно сокращает сроки и снижает расходы на покупку недвижимости.

Анастасия Лопатина