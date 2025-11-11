СК возбудит дело по факту ненадлежащей организации отлова собак в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов в соответствии с поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудит уголовное дело по сведениям о ненадлежащей организации отлова бродячих собак в Волгограде. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее житель Волгограда в обращении к господину Бастрыкину рассказал о ненадлежащей организации отлова бродячих собак в Кировском районе. С его слов, долгое время множество таких животных обитает около одного из многоквартирных домов и детской площадки.

Автор обращения отметил, что собаки демонстрируют агрессивное поведение в отношении прохожих и нападают на них. Граждане обращались по этой проблеме в компетентные органы, но безрезультатно. По данному факту следственные органы регионального подразделения СКР организовали процессуальную проверку. Василию Семенову также предстоит доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Павел Фролов