Региональные заксобрания предложили отказаться от обязательных общественных советов

Пять региональных заксобраний внесли в Государственную думу законопроект, предполагающий отказ от обязательного формирования общественных советов при парламентах регионов.

С инициативой выступили заксобрания Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Тюменской области и Северной Осетии. Они предлагают сделать формирование общественных советов «правом» региональных парламентов, а не обязанностью.

Авторы поправок обосновали свое предложение отсутствием общественных советов при большинстве региональных парламентов. Согласно данным из пояснительной записки, такой орган создан лишь в 36 субъектах страны (46%).

Общественный совет — это консультативный орган. Он не выносит решений по законодательству, но вправе организовывать предварительные общественные обсуждения по принимаемым законам. В полномочия органа входит сбор экспертизы, создание общественных инспекций и подготовка рекомендаций для органов государственной власти. В общественный совет не могут входить лица, занимающие государственные должности.

Предложившие законопроект парламенты пришли к выводу, что деятельность общественных советов не урегулирована должным образом в федеральных законах. «По мнению отдельных законодательных органов», деятельность советов также дублирует работу других субъектов общественного контроля. В качестве примеров последних в пояснительной записке приведены общественные палаты и молодежные парламентские структуры.

Общественных советов нет, к примеру, при заксобрании Севастополя, выступившего одним из инициаторов поправок. Глава местной общественной палаты Александр Трошев сообщил городскому изданию ForPost о критическом отношении к предложенному законопроекту. «Любой совет, если в него входят достойные, уважаемые и компетентные люди – это поддержка того органа, при котором этот совет создан, — заявил общественник. — Это конструктивная критика, выработка рекомендаций».

В пояснительной записке указано, что отказ от обязательного формирования общественных советов поддержали и те заксобрания, при которых он создан.

Степан Мельчаков