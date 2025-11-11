В пермском медуниверситете число студентов-целевиков выросло на 79%

За последние пять лет в Пермском государственном университете имени академика Е.А. Вагнера число студентов, обучающихся на целевой основе, выросло на 79%. В 2025 году заполнено 96% таких мест. Об этом сообщила ректор ПГМУ Анна Благонравова на рабочем совещании комитета Заксобрания Прикамья по социальной политике.

Как отмечает пресс-служба краевого заксобрания, сегодня в регионе не хватает около 900 врачей и 1300 средних медицинских работников. Наиболее востребованы анестезиологи-реаниматологи, хирурги, терапевты, неврологи, психиатры и другие специалисты узкого профиля.