Молодой саратовец пойдет под суд за обман пенсионеров на сумму 2,5 млн рублей

Ленинский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 19-летнего местного жителя уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 2,5 млн руб. (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как утверждает следствие, фигурант с целью хищения денег у граждан вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. С 10 по 11 июня этого года соучастник связался по телефону с четырьмя пенсионерами под видом сотрудника правоохранительных органов и убедил их в необходимости декларирования имеющихся у них сбережений. Пожилые люди передали фигуранту, который прибыл к ним под видом курьера, в общей сложности более 2,5 млн руб.

На автомобиль и банковские счета 19-летнего жителя Саратова наложен арест. Прокуратура попросила суд взыскать в пользу пенсионеров ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов