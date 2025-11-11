Казанская стройфирма на два года лишена права участвовать в госзакупках

ООО «Урбан Строй» из Казани на два года лишено права участвовать в государственных закупках. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Татарстану.

Компания по контракту на 1 млн руб. должна была установить забор вокруг детского сада «Теремок» в Спасском районе Татарстана. Работы подрядчик не начал, а о невозможности исполнения условий договора сообщил после срока окончания работ. Компания уже отказывалась выполнять заключенные договоры.

Детский сад расторг контракт в одностороннем порядке, а сведения о подрядчике направили в Реестр недобросовестных поставщиков. Включение в реестр лишает фирму возможности два года участвовать в госзакупках.

Анна Кайдалова