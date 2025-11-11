Прокуратура добилась ремонта жилого дома на Производственной в Саратове

В Саратове управляющая компания инициировала работы по благоустройству и ремонту общедомового имущества многоквартирного дома № 44Б по ул. Производственная после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Ленинского района Саратова совместно со специалистами комитета по жилищно-коммунальному хозяйству выявила многочисленные нарушения при содержании общего имущества указанного дома. Речь идет, в частности, о затопленном подвале.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление в адрес УК «Панорама». Благодаря принятым надзорным ведомством мерам начались необходимые работы. Виновное лицо УК оштрафовано на 50 тыс. руб.

Павел Фролов