Поезд Деда Мороза приедет в Самарскую область 17 декабря

Поезд Деда Мороза прибудет в Тольятти 17 декабря. Для гостей будет предусмотрена специальная анимационная программа. Об этом сообщает минтуризма Самарской области.

В министерстве уточняют, что попасть на борт поезда можно по билетам, которые начнут продавать за 30 дней до визита Деда Мороза. В большинство городов поезд Деда Мороза прибывает с паровозами, среди которых П-36: «самый надежный, мощный и быстрый пассажирский паровоз России».

В вагонах поезда размещены приемная Деда Мороза, сказочная деревня для игр и квестов, вагон-сцена, кукольный театр, лавка северных сувениров, вагон-буфет, вагон-ресторан для чаепитий и спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза, а также вагон Снежной Королевы.

В соседнее Оренбуржье поезд приедет 16 декабря (Оренбург). В Ульяновск Дед Мороз прибудет 21 декабря.

Руфия Кутляева