Челябинцы стали больше тратить на развлечения и отдых в ноябрьские праздники

Жители Челябинска и России увеличили расходы на путешествия и развлечения в ноябрьские праздники на треть по сравнению с прошлым годом, следует из данных ВТБ и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Бронирование отелей на ноябрьские выходные выросло на 73% в годовом выражении. Лидерами внутреннего туризма стали Москва, на которую пришлось 18% от всех бронирований по стране, и Санкт-Петербург — 12,3%. В топ-5 вошли Адлер (5,1%), Калининград (4,4%) и Сочи (4,1%). Популярными направлениями стали Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток и Тула. Средняя стоимость размещения в отелях за год выросла с 8 тыс. до в 8,4 тыс. руб. за ночь.

У клиентов ВТБ из основных «отпускных» категорий наибольшая сумма расходов пришлась на кафе и рестораны (6 млрд руб.), авиаперелеты (1,1 млрд), а также культурный досуг — театры и кино (894 млн рублей). Самые высокие чеки за покупку авиабилетов — 23 тыс. рублей, бронирование отелей — 9,1 тыс. руб. и приобретение железнодорожных билетов — 4,5 тыс. руб.

Эксперты объясняют увеличение расходов на путешествия и развлечения в ноябре удлиненными выходными и отпусками, а также растущей популярностью коротких поездок внутри страны.