Суд арестовал жителя Ростовского района за поджог собственного дома

В Ростовском районе Ярославской области задержан мужчина, подозреваемый в поджоге своего дома. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сообщение о пожаре в деревянном доме поступило в полицию от сотрудников МЧС. Патруль обнаружил гражданина 1989 года рождения, который, по данным полиции, облил бензином дом и поджег его. Подозреваемый находился в состоянии опьянения. Предполагается, что причиной стали семейные проблемы.

Следственный отдел ОМВД России «Ростовский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Суд по ходатайству следствия заключил мужчину под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.