В Башкирии ожидаются туман, гололед и мокрый снег

12 ноября в Башкирии ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее, а также изморозь на проводах и деревьях. На дорогах возможны гололед и гололедица, сообщает Башгидрометцентр.

По прогнозу, местами пройдет дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до +1, -4°, днем она составит от -1 до +4°.

В Уфе ночью будет от 0 до -2° и пройдет дождь, днем — от +1 до +3°, осадки не предвидятся.

Ветер будет северо-западный и западный, его скорость составит 5–10 м в секунду.

Майя Иванова