Соединенные Штаты — Армении

Сын президента США Дональд Трамп-младший 12 ноября посетит Ереван с визитом, главной темой которого станет строительство армянского участка проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», призванного соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Поездка Трампа-младшего, о которой сообщают региональные СМИ, продолжит девелоперскую дипломатию президента Трампа, пытающегося превратить семейный бизнес компании The Trump Organization в проект создания мультимодального хаба, интегрированного в Средний коридор между Центральной Азией и Европой.

Фото: Future Investment Initiative Media Center / Handout / Reuters

Предстоящий визит сына президента Трампа Дональда Трампа-младшего в Ереван не комментируется на официальном уровне, однако уже широко обсуждается в армянских и азербайджанских СМИ со ссылкой на свои источники, сообщающие о его подробностях и повестке переговоров. Армянская газета «Паст» называет организатором поездки нового посла Армении в США, бывшего министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна, после прибытия в Вашингтон в сентябре заявившего о своих амбициях активизировать связи США и Армении.

Вопрос о том, встретится ли 47-летний Дональд Трамп-младший с премьером Пашиняном, остается открытым.

При этом источники в Ереване и Баку отмечают, что визит связан с новыми бизнес-интересами семьи Трамп, возникшими после встречи президента Трампа с лидерами Армении и Азербайджана в Вашингтоне 8 августа.

По итогам трехсторонних переговоров в Белом доме стороны подписали декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью через территорию Армении. Проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) и подразумевает разблокирование транспортного сообщения между Азербайджаном и его эксклавной Нахичеванской автономией.

Как заявил 9 августа, находясь в Вашингтоне, премьер Пашинян, «Маршрут Трампа» предполагает прокладку нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку вдоль приграничной с Ираном железнодорожной ветки. Проложенная еще в советские годы железнодорожная магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. Однако в начале 90-х годов движение на мегринском участке железной дороги протяженностью около 45 км было прервано из-за вооруженного конфликта в Карабахе.

Вскоре после трехсторонней встречи в Вашингтоне Ереван посетил руководитель бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США Брендан Ханрахан, в ходе встречи с вице-премьером Армении Мгером Григоряном сообщивший о решении Вашингтона начать финансировать реализацию проекта «Маршрут Трампа».

«Я рад сообщить, что, работая с Конгрессом США, мы намерены предоставить Армении $145 млн в качестве содействия. Это первая часть финансирования, направленная на реализацию проекта TRIPP и достигнутых 8 августа договоренностей путем поддержки инвестиций в сфере торговли, инфраструктуры, цепочек поставок критически важных полезных ископаемых и трансграничной безопасности»,— заявил 11 сентября в Ереване курирующий регион американский дипломат.

Эксперты в Ереване отмечают, что в случае успешной реализации проекта TRIPP речь может идти о создании не просто транспортного маршрута между Азербайджаном и Нахичеванью, а мультимодального хаба, интегрированного в Средний коридор между Центральной Азией и Европой.

Переговоры c подрядчиками начались в октябре, и проект уже перешел в фазу формирования рабочей группы и консорциума по развитию инфраструктуры.

Примечательно, что, прямо не упоминая готовящуюся поездку Дональда Трампа-младшего в Ереван, премьер Пашинян на прошлой неделе подтвердил растущую актуальность для своей страны американского участия в разблокировании коммуникаций в регионе в рамках проекта TRIPP. «Сейчас мы обсуждаем с нашими американскими партнерами строительство железной дороги, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Почему именно с США? Потому что это неотъемлемая часть проекта TRIPP»,— заявил 4 ноября Никол Пашинян.

Предполагается, что в ходе реализации проекта транспортного коридора протяженностью 42 км, который пройдет через Сюникскую область на юге Армении, Ереван сохранит над ним свой суверенитет, однако эксплуатировать транспортный коридор на правах аренды на 99 лет будет частная американская компания, получившая соответствующую лицензию.

Учитывая, что проект носит имя Дональда Трампа-старшего, символично, что именно его сын должен нанести визит в Ереван, чтобы придать TRIPP не только миротворческое, но и реальное экономическое содержание.

Напомним, что в компании The Trump Organization Дональд Трамп-младший работает вместе с сестрой Иванкой и младшим братом Эриком на должности исполнительного вице?президента.

Как отмечают региональные СМИ, именно компания из семейного кластера Трампов, предположительно, станет главным арендатором мегринского участка в рамках 99-летнего соглашения.

В связи с этим одним из ключевых вопросов в повестке визита Трампа-младшего в Ереван, как ожидается, должно стать юридическое оформление участия американского бизнеса в строительстве «Маршрута Трампа» и последующего управления этой транспортной артерией.

Вопрос о возможном российском участии в реализации проекта армянской части «Маршрута Трампа» остается открытым.

Выступая в конце октября на бюджетных слушаниях в парламенте Армении, на уточняющий вопрос, обсуждался ли с российской стороной вопрос взаимодействия в рамках «Маршрута Трампа», глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил: «Мы с российскими партнерами обсуждали, обсуждаем, и еще будет возможность обсуждать новые интересные механизмы, направления и так далее». Однако при этом он исключил возможность передачи армянской части «Маршрута Трампа» в концессионное управление «дочке» РЖД — ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД).

Напомним, что в феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД на 30 лет с правом продления еще на 10 лет. «Южно-Кавказской железной дороге в концессионное управление передана существующая, действующая железнодорожная инфраструктура Армении. Того, что мы только что обсуждали, "Маршрута Трампа", в ней нет. Если чего-то нет, как это могло быть передано ранее в концессионное управление?» — пояснил Арарат Мирзоян.

Сергей Строкань