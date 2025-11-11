Юрист не вызвала доверие

В Красноярске два года и 10 месяцев колонии общего режима получила юрист Наталья Морозова, обманувшая свою подзащитную. По версии следствия, адвокат убедила клиентку в том, что может договориться с судьей и прокурором о назначении ей мягкого приговора за мошенничество, и запросила якобы для их подкупа 6,2 млн руб. После передачи первого «транша» в размере 3,2 млн руб. защитницу задержали сотрудники УФСБ. Она признала вину.

Наталья Морозова признала вину в обмане своей подзащитной

Фото: прокуратура Красноярского края

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, в Советском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении адвоката. Ведомство не назвало фамилию юриста, по данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Наталье Морозовой, которая состоит в Железнодорожной коллегии адвокатов Красноярска.

По информации регионального управления Следственного комитета России, в декабре 2023 года к адвокату обратилась жительница краевого центра с просьбой о ее защите по делу о мошенничестве, насчитывающем несколько эпизодов. Юрист убедила клиентку в возможности договориться с судьей и государственным обвинителем о назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы.

Якобы под предлогом передачи им взяток адвокат запросила 6 млн 200 тыс. руб., указанную сумму следовало внести в два приема.

14 декабря того же года после передачи первого «транша» в размере 3,2 млн руб. адвоката задержали сотрудники краевого УФСБ, к которым за помощью обратилась ее доверительница. В отношении защитницы возбудили уголовное дело и предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Впоследствии адвокату смягчили меру пресечения.

В феврале 2024 года расследование было завершено. Судебный процесс проходил со скрипом. Согласно картотеке суда, несколько заседаний были отложены из-за болезни обвиняемой. Затем она скрылась, и производство по делу вовсе приостановили на несколько месяцев. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», в марте 2025 года адвоката удалось задержать в Донецкой Народной Республике. Ее доставили под конвоем в Красноярск, после чего судебное разбирательство возобновилось.

«Подсудимая признала вину, пояснив, что намеревалась завладеть деньгами, не имея никаких договоренностей с судом и прокуратурой и не имея возможностей выполнить свои обещания»,— рассказали в надзорном ведомстве.

Сегодня суд приговорил адвоката к двум годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В краевой прокуратуре отметили, что бывшая подзащитная адвоката ранее была осуждена за мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и приговорена к условному сроку.

Константин Воронов