В Астрахани директора учреждения культуры осудили за фиктивное трудоустройство

В Астрахани суд вынес приговор в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения культуры и местной жительницы по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Как выяснилось в суде, директор учреждения культуры фиктивно трудоустроила на должность свою знакомую. Та с октября 2022 года по апрель 2024 года получала зарплату, но фактически не работала. Причиненный администрации Астрахани ущерб оценили на сумму свыше 650 тыс. руб.

По решению Кировского районного суда Астрахани бывший директор учреждения культуры получила штраф в 430 тыс. руб. Ей запрещено в течение года занимать определенные должности. Ее знакомую суд оштрафовал на 400 тыс. руб.

Павел Фролов