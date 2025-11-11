Бывший сотрудник ДПС из Башкирии получил четыре года колонии

Стерлитамакский городской суд приговорил бывшего старшего инспектора отдела ГИБДД по Стерлитамаку к четырем годам колонии общего режима. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, ему вменяют получение взяток на сумму 63 тыс. руб. за быстрое и беспрепятственное рассмотрение заявлений об изменениях в конструкцию автомобилей и оформление документов. Кроме того, говорится в пресс-релизе, экс-полицейский разрешил без проверки разрешил установку газобаллонного оборудования на машину.

Обвинение подсудимому предъявлено по двум эпизодам мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), превышению должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286) и получению взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Кроме лишения свободы, суд оштрафовал бывшего сотрудника ДПС на 550 тыс. руб., на три года запретил ему занимать должности в правоохранительных органах и лишил звания капитана полиции.

Майя Иванова