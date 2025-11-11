Самолет президента Казахстана вылетел в Москву в сопровождении российских Су-35

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направился с рабочим визитом в Москву. Во время полета самолет сопровождают истребители Су-35 Минобороны России, сообщила пресс-служба господина Токаева.

Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан

В пресс-службе уточнили, что российские Су-35 находятся в сопровождении президентского воздушного судна с момента пересечения госграницы до посадки в московском аэропорту.

Касым-Жомарт Токаев посетит Москву с двухдневным визитом. Там он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудят вопросы стратегического партнерства и контакты в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин расскажет Касым-Жомарт Токаеву о последних событиях в зоне боевых действий и урегулировании на Украине. Господин Токаев может поделиться деталями поездки в Вашингтон на саммит С5+1 (США--Центральная Азия), рассчитывают в Кремле.

В прошлый раз главы двух государств виделись 10 октября на саммите СНГ в Душанбе. Во время встречи господа Путин и Токаев договорились о двусторонних связях, включая строительство АЭС в Казахстане.