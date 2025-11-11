2,7% работающих жителей Удмуртии зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц

Удмуртия заняла 42-е место в рейтинге регионов России по уровню и распределению зарплат по итогам года. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего 2,7% работающих жителей республики зарабатывают более 200 тыс. руб. в месяц, в то время как 30,4% получают менее 45 тыс. руб. Диапазон типичных зарплат в Удмуртии составил от 42 до 86 тыс. руб.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ с диапазоном зарплат 112—268 тыс. руб. Выплаты размером более 200 тыс. руб. получают 36,5% жителей округа. На последнем месте в рейтинге оказалась Ингушетия, где местные жители получают около 23—44 тыс. руб. в месяц, а доля тех, кому платят более 200 тыс. руб. составила 0,5%.

Анастасия Лопатина