В Коми мошенники обещали участникам СВО за деньги отправить служить в тылу

Сотрудники МВД и ФСБ в Республике Коми задержали четырех ранее судимых граждан, которых подозревают в обмане участников СВО. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД.

По версии следствия, мошенники искали граждан, которые планировали заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. Злоумышленники предлагали им за плату гарантировать себе отправку в штабные и тыловые подразделения. После того, как потерпевшие заключали контракт и получали выплаты от ведомства, деньгами с их банковских карт завладевали злоумышленники.

Всего с марта по август у контрактников похитили более 6 млн рублей. «При этом обманутые граждане направлялись служить на линию боевого соприкосновения», — добавили в МВД.

Никита Черненко